Admira zerlegt Mattersburg in alle Einzelteile

Gerald Baumgartner (Mattersburg-Trainer): "Die Admiraner haben alles ausgenutzt, was wir nicht gut gemacht haben. Ich habe erstmals als Trainer drei Spiele hintereinander verloren. Die Abwehrzusammenstellung von mir war heute nicht gut, Malic war noch nicht so weit. Das Abwehrverhalten war heute einfach nicht gut genug. Die Niederlage war hochverdient. Die Unachtsamkeiten, die heute passiert sind, werden wir abstellen. Im Moment schießen wir viel zu wenig Tore und in der Defensive passieren uns viele schwere Fehler."

Damir Buric (Admira-Trainer): "Das war heute ein gutes Spiel von meiner Mannschaft. Wir haben viele Schwerpunkte umgesetzt, es ist alles zu hundert Prozent aufgegangen. Glückwunsch an meine Jungs. Wir haben in der letzten Woche viel Analyse betrieben. Wir haben den Matchplan und den Glauben an unser System wirklich gut umgesetzt - großer Respekt von mir dafür."

Patrick Bürger (Mattersburg-Spieler): "Wir haben heute blöde Tore gekriegt. Die Admira hat verdient gewonnen. Es waren einfach zu viele Unachtsamkeiten von uns."

Thomas Ebner (Admira-Torschütze in seinem 150. Bundesliga-Spiel): "Der Sieg war nicht unwichtig für uns. In den ersten zehn Minuten waren wir nicht so gut, dann sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Wir waren heute sehr effektiv. Wir haben die Länderspielpause gut genutzt und uns gut vorbereitet auf das Match. Wir waren sehr fokussiert."