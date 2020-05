Bühne frei für die stille WM

Es sind nach 1991 und 2003 nun schon die dritten Titelkämpfe binnen 22 Jahren, die im Nordischen Zentrum im Norden Italiens in Szene gehen. Fast alle zehn Jahre grüßt hier nicht das Murmeltier, sondern ein putziges Eichhörnchen. "Skiri", die italienische Antwort auf Hopsi, heißt auch das WM-Maskottchen schon zum dritten Mal. Skiri ist ein ziemlich scheues Wappen-Tier, auf den Straßen ist das Maskottchen nirgends zu erblicken.

Und wären da nicht die holzgeschnitzten Langläufer und Skispringer an den Kreisverkehren und die kleinen, bunten Fahnen, die einige Fenster zieren – fast nichts würde daraufhin deuten, dass hier im Fleimstal für die nächsten elf Tage der Nabel der Nordischen Sportwelt ist.

In der italienischen Sportbibel Gazzetta dello Sport dreht sich am Tag der WM-Eröffnung alles um die Fußball- Champions League und die Formel 1. Sogar über die nordamerikanische Basketballliga wird ausführlicher berichtet als über die Titelkämpfe im eigenen Land. Selbst im offiziellen Rennbüro in Cavalese ist’s um die Aufbruchstimmung noch nicht so gut bestellt: Auf den riesigen Monitoren läuft eine Aufzeichnung von einer Snooker-Partie.