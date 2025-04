Schumacher, Márquez und Klitschko: Die berühmtesten Sport-Brüder

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Marc und Alex Márquez dominieren die MotoGP, wobei Marc bereits sechs WM-Titel hat.

Es scheint, als würden sich Marc und Alex Márquez in dieser Saison mit der Konkurrenz spielen. In der WM-Wertung der MotoGP liegen die beiden Spanier voran. Die ersten beiden Saisonrennen gewann Marc, beim dritten stürzte er in Führung liegend, beim heutigen Grand Prix von Katar (19.00/live ServusTV) ist er Favorit. Während der 32-Jährige seit mehr als einem Jahrzehnt Teil der Motorsport-Königsklasse ist und sechs WM-Titel auf seinem Konto hat, ist Alex der Senkrechtstarter der Saison. In drei Rennen fuhr der 28-Jährige drei Mal auf Rang zwei. Einzigartig sind die beiden Benzinbrüder in der Geschichte des Sports allerdings keineswegs.

© EPA/Juan Ignacio Roncoroni Alex Márquez (li.) und Bruder Marc dominieren in der MotoGP

Formel 1 Die berühmtesten Brüder der Formel 1 sind Michael und Ralf Schumacher. Die Deutschen sind 157 Rennen gemeinsam gefahren. Der erfolgreichere ist Michael. Mit 91 Siegen und sieben Weltmeisterschaften ist er neben Lewis Hamilton der erfolgreichste Fahrer der Geschichte. Doch auch Ralf konnte sechs Rennen gewinnen, 18-mal feierten sie gemeinsam auf dem Podest. Seit seinem Skiunfall im Dezember 2013 lebt Michael Schumacher abgeschirmt in seiner Villa am Genfer See. Ralf ist immer noch Teil der Formel 1 und Experte bei Sky.

Boxen Viele Jahre lang dominierten Vitali und Wladimir Klitschko die Box-Szene im Schwergewicht. Die promovierten Sportwissenschafter „Dr. Stahlhammer“ und „Dr. Eisenfaust“ bekamen einen dreistelligen Millionenbetrag geboten, um gegeneinander um die WM-Krone zu boxen. Doch dazu kam es nie, hatten sie doch ihrer Mutter versprochen, nie im Ring aufeinander einzuprügeln. Der 53-jährige Vitali ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew. Der 49-jährige Wladimir steht ihm immer noch zur Seite.

© APA/AFP/JOHANNES EISELE Vitali (li.) und Wladimir Klitschko schlugen sich durch

Wintersport Phil und Steve Mahre sind das erfolgreichste Zwillingspaar im Skirennsport. Ihren größten Tag erlebten die US-Amerikaner beim Olympia-Slalom 1984 in Sarajevo: Phil gewann Gold, Steve Silber.

© APA/AFP/STAFF Der große Tag: Silber und Gold im Olympia-Slalom 1984 für Steve und Phil Mahre

Olympia Medaillen holten alle drei (!) Matt-Brüder aus Flirsch in Tirol. Andreas Matt gewann 2010 Silber im Skicross, Mario Matt holte 2014 Gold im Slalom und Michael Matt hat gar drei Medaillen: 2018 und 2022 Silber und Gold mit der Mannschaft, 2018 Bronze im Slalom. Die Vorarlberger Michael „Gino“, Alessandro „Izzi“ und Luca Hämmerle feierten Siege im Snowboardcross. Der Erfolgreichste ist Alessandro, der 31-Jährige holte bei Olympia in Peking Gold. Große Sprünge machen die Slowenen Peter, Cene und Domen Prevc. Domen, mit 25 Jahren der Jüngste, ist als einziger der Brüder noch aktiv und stellte zuletzt mit 254,5 Metern einen neuen Weltrekord im Skispringen auf. Schwester Nika Prevc (20) hält seit März 2025 den Weltrekord der Frauen (236 m). Gemeinsam liefen die norwegischen Biathleten Tarjei und Johannes Thingnes Bö über die Loipen. Fast zeitgleich erklärten sie per Ende der Saison 2025 ihren Rücktritt. Immer wieder lieferten sie sich erbitterte Kämpfe. Das Band zwischen ihnen hat aber nie darunter gelitten. Fußball Gemeinsam spielten Erich und Norbert Hof beim Wiener Sport-Club und in der Nationalmannschaft. Die größeren Erfolge feierte Erich. 41 Spiele in Serie blieb er mit dem WSC ungeschlagen, beim 7:0 gegen Juventus 1958 erzielte er zwei Tore. In 37 Länderspielen schoss er 28 Tore, diese Quote wird nur von Anton Schall übertroffen. Doch auch Norbert machte Karriere, absolvierte 31 Länderspiele, spielte für den HSV und wurde mit Rapid zweimal Cupsieger.

Andreas und Ernst Ogris spielten beide gemeinsam für die Austria und auch für das Nationalteam. Während Andreas in 63 Spielen 11-mal traf, hatte Ernst eine 100-prozentige Torquote. In seinem einzigen Länderspieleinsatz traf er beim 1:2 gegen Dänemark. Der Seitfallzieher wurde zum Tor des Jahres 1991 gewählt. Ernst starb im März 2017 im Alter von nur 49 Jahren. Gary spielte mit Phil Neville mehr als zehn Jahre für Manchester United. Beide beendeten ihre Karrieren im englischen Nationalteam im Jahr 2007. Gary nach 85 Spielen, Phil nach 59. Filippo und Simone Inzaghi sind Italiens berühmtestes Fußball-Brüderpaar. Filippo „Pippo“ wurde Weltmeister und Champions-League-Sieger mit Milan, Simone Meister mit Lazio. Simone ist derzeit Trainer von Inter Mailand, Filippo trainiert Pisa in der Serie B.

Yaya und Kolo Toure spielten mehr als ein Jahrzehnt lang gemeinsam für das Team der Elfenbeinküste und auch gemeinsam bei Manchester City. Der Däne Brian Laudrup wurde 1969 in Wien geboren. 82 Mal spielte er für das Nationalteam, sein Bruder Michael Laudrup kam sogar auf 104 Länderspiele. Die niederländischen Zwillinge Frank und Ronald de Boer waren schwer zu unterscheiden. Gemeinsam kickten sie u.a. bei Ajax, gemeinsam ließen sie ihre Karrieren in Katar ausklingen. Auch Erwin und Ronald Koeman spielten auf Top-Niveau und im Nationalteam. Radsport Die britischen Zwillinge Adam und Simon Yates belegten 2023 bei einer Etappe der Tour de France die Plätze eins und zwei. 2011 kamen Andy und Fränk Schleck (LUX) bei der Tour de France auf die Ränge zwei und drei.

© GEPA pictures/ Herman Seidl Gemeinsamer Jubel der Brüder Andy und Fränk Schleck

Tennis Die US-Zwillinge Bob und Mike Bryan sind das erfolgreichste Doppel der Tennis-Geschichte. Auf der ATP-Tour spielten die Deutschen Alexander und Mischa Zverev einmal gegeneinander. Der zehn Jahre jüngere Alexander gewann in zwei Sätzen. John McEnroe dominierte den Sport in den 1980ern, Bruder Patrick gewann 1989 den Doppel-Titel bei den French Open. Football Peyton und Eli Manning waren Quarterbacks. Peyton gewann mit den Indianapolis Colts den Super Bowl, Eli triumphierte mit den New York Giants sogar zweimal.