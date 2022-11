Bronzene WM-Premiere für Billard-Profi Mario He

Vergebene Chance

In sein Halbfinale startete der Weltranglistenfünfte He stark, jedoch: „Ich habe einen einfachen 8-Ball zur 3:0-Führung verschossen, und dann ist es ein enges Spiel geworden. Da kann ich nur mir selbst die Schuld geben“, wie Mario He später erklärte. „Ich habe wirklich gut gespielt, um bis ins Semifinale zu kommen und bin mit dem Resultat auch sehr happy, aber wenn man schon so weit ist, will man das ganze Ding natürlich auch gewinnen. Naja, dann eben beim nächsten Mal.“

Bereits am Donnerstag reist Mario He zum Saisonfinale der Dynamic Billard Euro Tour nach Treviso, wo er ebenfalls zu den Top-Favoriten zählt: Auf den letzten beiden Stationen in Bulgarien und Slowenien war er jeweils Dritter.