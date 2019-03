Bresnik zu Thiem-Erfolg: "Ergebnis jahrelanger harter Arbeit"

War der Erfolg von Dominic Thiem in Indian Wells nach dem schwachen zu Beginn zu erwarten?

Günter Bresnik: Die Leistung in Buenos Aires ging so, jene in Rio war grottenschlecht. Aber da hatte er mit einem Virus zu kämpfen. Wenn er topfit ist im Kopf alles passt, dann muss man mit ihm immer rechnen. Er kann alle auf allen Belägen schlagen, das hat er nicht zum ersten Mal bewiesen. Technisch ist er einer der Allerbesten.

In der Weltrangliste ist Ihr Schützling jetzt wieder die Nummer vier. Ein angenehmer Nebeneffekt...

Das ist gut, aber bedeutender ist etwas anders. Er ist seit Juni 2016 ständig in den Top Ten. Von allen, die dort drinnen sind ist er am längsten durchgehend seit damals dort. Die Siege sind ein Resultat jahrelanger harter Arbeit. Auch die beeindruckende Konstanz.