Bresnik, Stober, Blanco, Leitner: Das Team hinter Thiem

Sie begleiten ihn durch seine Tennis-Karriere, teilweise schon sein ganzes Sportlerleben. Die Menschen hinter dem Erfolg von Dominic Thiem. Der 24-jährige Niederösterreicher kann sich auf sein Quartett auf dem Trainingsplatz bzw. in der Spielerbox verlassen, hinzukommt Freundin Kristina Mladenovic. Zum Finaleinzug gegen Marco Cecchinato flog zudem auch Mama Karin Thiem ein.

Günter Bresnik ist so etwas wie der sportliche Vater des 25-Jährigen, der erstmals in seiner Laufbahn in einem Grand-Slam-Finale steht.. Der Niederösterreicher arbeitet schon seit rund 14 Jahren mit Thiem. Immer beim Training mit auf dem Platz in Paris ist seit einigen Tagen auch der Spanier Galo Blanco, der Thiem seit diesem Jahr teilweise als Touring-Coach zur Seite steht. Hinzukommt der Physiotherapeut Alex Stober, seit zweieinhalb Jahren fixer Bestandteil im Team Thiem. Der Bayer bringt Thiem nach den Matches nicht nur wieder in Schuss, sondern behandelt Thiems Körper täglich.