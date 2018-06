Das French-Open-Halbfinale Thiem - Cecchinato zum Nachlesen

10:37 | Mathias Kainz

Auf dem Weg in die Runde der letzten Vier hat Dominic Thiem bisher eine beeindruckende Leistung erbracht. In Runde eins fertigte er Ilja Iwaschka mit 6:2,6:4 und 6:1 ab. Etwas mehr Mühe machte ihm Stefanos Tsitsipas in Runde zwei - dort musste Österreichs Nummer eins über vier Sätze gehen und siegte am Ende mit 6:2,2:6,6:4,6:4. Ebenfalls vier Sätze brauchte er gegen Matteo Berrettini (6:3,6:7,6:3,6:2) und im Achtelfinale gegen Kei Nishikori (6:2,6:0,5:7,6:4). Von seiner besten Seite zeigte er sich dafür gegen Alexander Zverev im Viertelfinale, wo er den Deutschen glatt in drei Sätzen mit 6:4,6:2 und 6:1 nach Hause schickte.