Boxerin Eva Voraberger schreibt Sportgeschichte

Von Deutschlandsberg nach Manhattan ist es gar nicht so weit. Als Eva Voraberger im Oktober in der Koralmhalle ihren WBC-Titel verteidigte, war der Grazerin nicht bewusst, dass ihr der Sieg eine große Türe öffnen sollte.

Am Freitag betritt die 28-Jährige im Madison Square Garden von New York City zu „ Vienna Calling“ von Falco den Boxring. Im Vorprogramm des WBO-Mittelgewichtskampfs zwischen Demetrius Andrade ( USA) und Artur Akawow (RUS) tritt Eva Voraberger gegen Amanda Serrano an (3 Uhr MEZ/live DAZN). Die Puertoricanerin gilt mit sechs WM-Gürteln in sechs verschiedenen Gewichtsklassen und einer Bilanz von 26 K.o. in 37 Profikämpfen als derzeit beste Boxerin der Welt.

Video: Eva Voraberger verteidigt ihren Titel