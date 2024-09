Schweres K.o. für Ex-Box-Champion Anthony Joshua vor 96.000 Fans

Der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua verpasste durch eine spektakuläre K.o.-Niederlage die Rückkehr auf einen WM-Thron im Schwergewicht. Der 34-Jährige ging am Samstag vor 96.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen seinen britischen Landsmann Daniel Dubois regelrecht unter. Der IBF-Weltmeister gewann durch K.o. in der fünften Runde, nachdem er Joshua bereits zuvor mehrmals auf den Ringboden geschickt hatte.

Mit einem Sieg hätte sich Joshua zum dritten Mal die Schwergewichts-Krone aufsetzen können, stattdessen kassierte er im 32. Profikampf die vierte Niederlage. „Ich bin ein Kämpfer fürs Leben“, sagte Joshua. „Heute habe ich die Würfel geworfen und verloren, aber ich werde sie wieder werfen. Ich hatte einen schnellen, starken Gegner, und ich habe auch Fehler im Kampf gemacht.“

Wildes Box-Spektakel im Wembley-Stadion

Schon in der ersten Runde ging Dubois spektakulär und offensiv zu Werke, setzte schwere Treffer und schickte Joshua zu Boden. Dies wiederholte sich in den Runden drei und vier, in der fünften schien dann Joshua auf dem Vormarsch. Er brachte zweimal die rechte Faust hart ins Ziel, Dubois geriet ins Taumeln. Joshua wurde nun offener, suchte den entscheidenden Schlag - und kassierte diesen dann selbst durch einen Konter von Dubois mit einem rechten Haken.