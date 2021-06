Boxen: Klitschko-Opfer Charr protestiert

Profi-Boxer Manuel Charr hat, wie angekündigt, Protest gegen die Wertung des verlorenen WM-Kampfes gegen Titelträger Vitali Klitschko eingelegt. Es liege ein Regelverstoß vor, weil er in der Ringecke Klitschkos vom Arzt begutachtet und behandelt wurde, teilte sein Boxstall Diamondboy Promotion am Dienstag mit. Nun muss sich der Weltverband WBC mit dem Protest befassen. Klitschko hatte durch technischen K.o. in der vierten Runde gewonnen.



Charrs Management gibt an, dass sein Boxer, den Regeln zufolge, wegen der stark blutenden Augenbrauenverletzung in der nächstgelegen Ecke behandelt werden hätte müssen. Das sei zum Zeitpunkt der Unterbrechung die Charr-Ecke gewesen. Der in Köln lebende Boxer mit libanesischen und syrischen Wurzeln sei jedoch in der Klitschko-Ecke behandelt worden. Der Arzt hatte empfohlen, den Kampf nicht fortzusetzen. Daraufhin brach der Ringrichter das von Klitschko dominierte Duell ab.



"Es ist nicht üblich, dass ein Boxer in der fremden Ecke behandelt wird. Es gibt aber nur Empfehlungen, keine Regel dafür", sagte Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB), am Dienstag. Die beiden Ringärzte sind vom BDB ausgesucht und eingesetzt worden, nicht von den jeweiligen Box-Lagern. Pütz räumt dem Protest kaum Chancen ein.