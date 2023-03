Box-Star Marcos Nader kämpft gegen die Fettleibigkeit bei Kindern

"Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt, dass sich Menschen in Ländern mit hohem Einkommen zu wenig bewegen. In Österreich sind vor allem junge Menschen betroffen", sagt Nader und berichtet von Besorgnis erregenden Folgen. "Im Zehnjahreszeitraum 2020 bis 2030 sollen fast 500 Millionen Menschen weltweit mangels Bewegung unter anderem an Herzkrankheiten, Fettleibigkeit, Diabetes, Depressionen und Demenz leiden. Dass Österreich hier vor allem bei Kindern Nachholbedarf hat, ist klar", erzählt Nader, der selbst Vater von zwei Kindern ist.

Und deshalb wurde das Projekt „Boxen x Schulen“ gestartet. „Weil eines ist klar, wir ernten morgen, was wir heute säen.“