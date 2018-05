Boxer-Serie, Teil 2: Nicole Wesner, Powerfrau mit Köpfchen

Ein erfolgreicher Weg im Ring begann. 2011 wurde die Leichtgewichtlerin bereits Staatmeisterin, ein Jahr später feierte sie ihr Profi-Debüt, seit 2014 darf sie sich Weltmeisterin auf die Visitenkarte schreiben. Und mittlerweile kommen auch die Sponsoren. Während sie sie vor acht Jahren bereit war, ihren Wohlstand und Status aufzugeben, um wieder ganz von vorne anzufangen, so ist sie mittlerweile Werbegesicht von einigen Unternehmen, derzeit in 2 TV-Spots zu sehen und gefragte Key Note Speakerin in Unternehmen. Dabei waren die Zeiten in ihrem Metier schon schlechter. "In den vergangenen zwei Jahren erleben wir eine kleine Renaissance. Gemeinsam mit der Steirerin Eva Voraberger dominiertdie 40-Jährige Österreichs Damen-Box-Szene.

Die Vielseitigkeit der studierten Wirtschaftswissenschaftlerin endet aber nicht im Ring. Wesner ist Zen-Buddhistin, ausgebildete Yogalehrerin seit drei Jahren ist sie regelmäßig im ORF Yogamagazin zu sehen) und spricht sechs Sprachen. "Ich habe immer gezeigt, dass man auch das Unmögliche möglich machen kann, wenn man es wirklich will." Vielleicht war genau dass der Grund, dass sie als Testimonial einer Drogeriekette ausgewählt wurde. Als Powerfrau mit Köpfchen.

KURIER.at bringt in periodischen Abständen Portraits von BoxerInnen.

facebook.com/nicole.wesner.fanpage

instagram.com/nicole_wesner_official

nicolewesner.com