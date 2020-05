Boulder-Paar: Fischhuber & Stöhr

Der Weltcupsieger Kilian Fischhuber (* 1. August 1983 in Waidhofen/ Ybbs) ist ein Spätstarter. Erst mit elf Jahren begann der Niederösterreicher mit dem Klettern.



Heute ist der 27-Jährige der beste Boulder-Kletterer der Welt. Als Erster gewann Fischhuber fünf Mal den Gesamtweltcup (2005, 2007, 2008, 2009 und 2011). 2005 wurde der Student (Englisch, Sport) Vizeweltmeister, 2008 Vizeeuropameister. Fischhuber hat in den letzten Jahren in etlichen Kletter-Filmen mitgespielt und ist mit Anna Stöhr liiert.