Boris Becker: Eine Karriere unter dem Hammer

Die Schuhe, mit denen er in Australien gewonnen hat, kamen unter den Hammer. Auch vier Uhren, signierte Fotos, Pokale von Jugendturnieren, Schläger, US-Open-Pokal-Replika, ein Bambi für den „Mann des Jahres“ 1985. Es sind Stücke, die die Justizbehörden in seinem Haus in London befunden haben, im Elternhaus in Leimen und aus der Tennis Hall of Fame.

Es wurde versteigert, was gefunden wurde. Aber einiges ist auch verschollen. So erinnert sich Boris Becker nicht mehr, wo sich seine Trophäe für seinen Wimbledonsieg 1985 befindet. „Bei dieser Versteigerung geht es nur darum, mir persönlich wehzutun, weil ich natürlich emotional an den Trophäen hänge“, sagte Becker.