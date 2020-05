Bolt nach Fehlstart disqualifiziert

Nein, er werde nicht nach links, schon gar nicht nach rechts sprinten. Schnurstracks geradeaus. Direkt zum Weltmeistertitel.



Weltrekordler Usain Bolt gestikulierte kurz vor dem 100-Meter-Finale in Daegu ( Südkorea) seine Lockerheit in die TV-Kameras. Mehr oder minder gemütlich war der 25-jährige in diesen Endlauf spaziert. Also, wer sollte ihn jetzt noch schlagen?



Stille. Spannung. Alles ist so wie immer, wenn die Leichtathletik ihren absoluten Höhepunkt zelebriert.



Ein Schuss, unmittelbar danach ein zweiter. Sekundenbruchteile später reißt der Jamaikaner sein gelbes Leibchen vom muskelbepackten Oberkörper. Usain Bolt ist tatsächlich geschlagen. Von Usain Bolt. Fehlstart, Disqualifikation, die Sportwelt erlebte soeben das Missgeschick des Jahres.



Bolt trommelte mit den Fäusten gegen eine Mauer, konnte die Blamage nicht fassen. Und er schaute gar nicht mehr zu, wie Yohan Blake, sein Trainingspartner und Landsmann die Gunst der Stunde nütze und mit einer Zeit von 9,92 Sekunden als Weltmeister 2011 in die Leichtathletik-Geschichte einlief.