Schach-Wunderkind: 11-Jährige ist britische Meisterin

Das Finale der britischen Schach-Meisterschaft der Frauen war nicht gerade ein Duell der Routiniers. Die 14-jährige Irin Trisha Kanyamarala spielte gegen die 11-jährige Engländerin Bodhana Sivanandan . Das 11-jährige Wunderkind gewann das spannende Schnellschach-Stechen und ist die mit Abstand jüngste britische Schachmeisterin der Geschichte.

Im Blitzschach und Schnellschach war Bodhana Sivanandan bereits britische Meisterin. Nun gewann sie sich auch den Titel im klassischen Turnier und holte somit die „Triple Crown“ an Titeln.

Ein Sieg mit Ansage

Der Erfolg von Sivanandan kam keineswegs aus heiterem Himmel. Schon vor dem Turnier hatten die Veranstalter auf die Möglichkeit hingewiesen, dass sie den Rekord von Elaine Pritchard brechen könnte, die 1939 im Alter von 13 Jahren die britische Meisterschaft gewonnen hatte.