Wasserspringer Constantin Blaha hat das WM-Finale vom 3-m-Brett in Barcelona als Neunter beendet. Der Wiener kam am Freitag nach sechs Sprüngen auf 429,45 Punkte, Gold ging an den Chinesen He Chong (544,95), der sich vor dem Russen Jewgenij Kusnezow (508,00) und dem Mexikaner Jahel Castillo (498,30) durchsetzte. Für Blaha war es nach Rang fünf vom 1-m-Brett der zweite Spitzenplatz bei den Welttitelkämpfen in Spanien.