Als Big Wave wird eine Welle ab einer Höhe von 20 Fuß (6,2 Meter) bezeichnet. Wo genau der Weltrekord liegt, ist umstritten. Im Vorjahr soll António Laureano aus Portugal eine 30,9 Meter hohe Welle gesurft sein. Bei den Frauen ist die Brasilianerin Maya Gabeira das Maß aller Dinge. Sie hat im Vorjahr den Rekord der Frauen von 22,4 Metern – ebenfalls in Nazaré – aufgestellt.

Beim Big-Wave-Surfen werden die Athleten und Athletinnen entweder per Jetski in die Welle gezogen, oder sie paddeln selbst mit bloßen Händen in Richtung "Peak" – jenen Punkt, an dem die Wassermassen zu brechen anfangen. Das sind zwei unterschiedliche Disziplinen, allerdings praktizieren viele Athleten beides.