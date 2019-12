Biathlon-Star Landertinger: "Das letzte Jahr war richtig zach"

Umso wichtiger war für ihn daher diese famose Schlussrunde im Staffelrennen in Östersund. Denn da hat Dominik Landertinger endlich wieder gesehen und gefühlt, dass er in der Loipe doch nicht so schlecht in Schuss ist und sich das Sommertraining bezahlt gemacht hat. „Ich habe mich da bereits so gut bewegt wie schon lange nicht“, erzählt der Routinier vor dem Heimweltcup am Wochenende in Hochfilzen.