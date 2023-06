Bewegende Bilanz: Das Pilotprojekt in den Volksschulen boomt

Gegen Ende des ersten Pilotjahres nehmen in zehn Regionen in ganz Österreich aktuell 979 Kindergartengruppen bzw. Schulklassen in 260 Bildungseinrichtungen an der vom Sport- und Bildungsministerium, sowie von Sport Austria in die Wege geleiteten Bewegungsinitiative teil. Als wesentliche Umsetzer treten die Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion mit den von ihnen gestellten 189 Bewegungscoaches aus 43 Sportvereinen auf.