Assefa läuft Fabelweltrekord beim Berlin-Marathon

Sportgeschichte wurde am Sonntag beim Berlin-Marathon geschrieben. Tigst Assefa lief über die 42,195 Kilometer in der deutschen Hauptstadt in eine neue Ära des Langstreckenlaufs. Die Äthiopierin lief als erste Frau unter 2 Stunden und 12 Minuten und pulverisierte in 2:11:52 den bisherigen Weltrekord von Brigid Kosgei (2:14:04).

Die 29-Jährige, die als Mittelstreckenläuferin begonnen hatte, lief auf der gewohnt schnellen Strecke in Berlin von Beginn weg keinen Zweifel aufkommen über ihr Vorhaben. Zur Rennmitte konnte sogar mit einer noch schnelleren Zeit spekuliert werden.