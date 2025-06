Schlafentzug, Strapazen und Pannen: So geht's ÖSV-Star Karl bei seinem Rad-Abenteuer

Der 39-Jährige befindet sich gerade in den Dolomiten und hat schon mehr als 700 Kilometer in den Beinen . Und es ist keineswegs selbstverständlich, dass Benjamin Karl überhaupt noch im Rennen ist. Denn Sonntag Früh hatte er eigentlich schon aufgegeben.

"Guten Morgen Leute, bin leider out of race. Ich kann nichts mehr essen. Mein magen ist durch 😢 und ohne essen gibts keine energie. So geht das nicht. Muss es als erfahrung abstempeln.", schrieb Benjamin Karl am Sonntag in die Whats-App-Gruppe.

Eine halbe Stunde später war der riesige Frust schon wieder der großen Lust gewichen und Benjamin Karl setzte sich wieder aufs Rad. "Es sind so viele Leute hinter mir. Das hat mich so motiviert. Jetzt bin ich wieder on the way", verkündete er mit einem lauten Juchzer in einem Video.