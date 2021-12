Bei zehntem Sieg der Spurs: NBA-Ass Pöltl brilliert als Topscorer

Die Partie sei eine "gute Reaktion" auf die Leistung beim 112:127 am Vortag gegen die Denver Nuggets gewesen, stellte der heimische NBA-Pionier fest. "Nach drei ausgeglichenen Vierteln haben wir im Schlussabschnitt (29:15 für die Texaner, Anm.) an beiden Enden hervorragend gespielt." Pöltl selbst verbuchte in den letzten zwölf Minuten fünf Punkte, sieben Rebounds und je einen Assist, Steal sowie Block. Am Mittwoch sind die Charlotte Hornets in San Antonio zu Gast.