Bei Badeunfall ertrunken: Tödliche Tragödie um Ex-Football-Star

Der frühere NFL-Quarterback Ryan Mallett ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Nach Angaben des Okaloosa County Sheriff's Office ertrank Mallett am Dienstag vor der Küste von Destin/Florida. Nach Behördenangaben war Mallet, der in der nordamerikanischen Football-League für die New England Patriots, Houston Texans und Baltimore Ravens zum Einsatz kam, mit einer Gruppe anderer Personen im Wasser, als sie in Schwierigkeiten gerieten. Mallett ging unter.