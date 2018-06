Beachvolleyballer Doppler und Horst spielten am Riesenrad

Frühaufsteher dürfen ihren Augen kaum getraut haben: Standen da wirklich Beachvolleyballer auf den Gondeln des Wiener Riesenrads und spielten sich - über ein Netz - Bälle zu, 65 Meter über dem Boden?

In der Tat kam das staunende Fußvolk in den Genuss eines einzigartigen Spektakels. Clemens Doppler und Alexander Horst, die amtierenden Vizeweltmeister, begaben sich in luftige Höhen, um sich mit den norwegischen Nachwuchsstars Anders Mol und Christian Sørum, aktuell Nummer 10 der Welt, die wohl aufregendsten Ballwechsel ihres Lebens zu liefern.