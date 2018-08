Beachvolleyball: Wien wird zum weltweiten Vorbild

Wien soll also zum Vorbild für viele Städte auf der Welt werden. Die von Jagerhofer organisierte Major-Serie die heuer Turniere in Fort Lauderdale, Gstaad, Wien und Hamburg hat, soll ordentlich wachsen. „Wir sind in Gesprächen mit Veracruz in Mexiko, Shenzen in China, Istanbul, Barcelona und Prag“, sagt Jagerhofer. Vor allem in Mexiko hat sich eine große Beachvolleyball-Gemeinde gebildet.