Beachvolleyball: Verpatzte Generalprobe

Viel Arbeit auch für Clemens Doppler und Alexander Horst: Sie spielen gegen die Weltmeister Emanuel/Alison ( Bra), die Italiener Nicolai/Lupo und die Schweizer Heuscher/Bellaguarda. In Klagenfurt verloren Doppler/ Horst auch das dritte Gruppenspiel (0:2 gegen Pedro/Marcio) und schieden auf Platz 25 aus. "Wir haben die Fans enttäuscht. Wir können es nur nächstes Jahr wiedergutmachen", sagte Doppler. In London wollen sie überraschen: "Ich hoffe, die Trainer von Emanuel/Alison haben uns hier gesehen. Dann unterschätzen sie uns sicher."



Die Sensation in Klagenfurt schafften Alexander Huber und Robin Seidl. Nach dem 2:0 gegen die dreifachen Europameister Nummerdor/ Schuil (Nl) stiegen sie als einziges österreichisches Herren-Team als Gruppenzweite in die K.-o.-Runde auf. Dort verloren sie gegen die Letten Plavins/Smedins 0:2 (-12, -20) und belegten Platz 17.



Zwei Mal Platz 17, vier Mal Platz 25 – so schlecht waren die Österreicher in Klagenfurt zuletzt vor zwölf Jahren.