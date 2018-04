Beachvolleyball: Sieg und Niederlage für Doppler/Horst in Xiamen

Österreichs Beachvolleyball-Vizeweltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst haben am Donnerstag zum Auftakt des 4*-World-Tour-Turniers in Xiamen/China einmal gewonnen und einmal verloren. Nach einer knappen 1:2-(-19,15,-13)-Niederlage gegen die Schweizer Mirco Gerson/Adrian Heidrich rang das ÖVV-Duo die Mexikaner Juan Virgen/Lombardo Ontiveros nach mehr als einer Stunde 2:1 (-36,14,13) nieder.

Lena Plesiutschnig/ Katharina Schützenhöfer waren in der zweiten und letzten Runde der Qualifikation knapp an den Litauerinnen Dumbauskaite/Povilaityte mit 1:2 (17:19 im 3. Satz) gescheitert. Martin Ermacora/Moritz Pristauz schieden in der ersten Runde mit 1:2 gegen Carambula/Gabriele (ITA) aus, Robin Seidl/Christoph Dressler verpassten den Einzug in den Hauptbewerb durch ein 0:2 gegen Gonzalez/Nivaldo (CUB) in der zweiten Runde.