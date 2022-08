Beachvolleyball: Österreichs Damen belegen Rang vier in Wien

Feiern werden die Österreicherinnen nicht. „Das geht sich in unserem Sport nicht mehr aus. Wir gehen vielleicht einmal im Jahr fort – in der Saisonpause. Wir freuen uns auf das zuckerfreie Sprite am Zimmer.“

Schon am Dienstag geht es weiter nach Hamburg, wo am Mittwoch die Qualifikation auf der World Tour ansteht. In der Woche darauf folgt die EM in München. Den Schwung von Wien möchten die Österreicherinnen mitnehmen. „Unsere Saison war nicht aufregend. Jetzt müssen wir das Positive mitnehmen“, sagte Schützenhöfer.