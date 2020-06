Schwaiger-Schwestern gewinnen in Baden

Der Wettergott hatte ein Erbarmen mit den Zuschauern beim CEV-Masters im Strandbad Baden. Nach einem verregneten Freitag schien gestern wieder die Sonne und hatte sich der Center Court schon am frühen Vormittag gut gefüllt.

Am Abend durfteordentlich gefeiert werden. Denn Doris und Stefanie Schwaiger gewannen das Turnier und scheinen zwei Monate vor der Heim-EM in Klagenfurt schon bestens in Form zu sein. Die Waldviertlerinnen besiegten im Semifinale die Schweizer Titelverteidigerinnen Forrer/Vergé-Dépré 20:22, 21:17, 15:10 und dann im Finale die als Nummer eins gesetzten Schweizerinnen Zumkehr/Heidrich 19:21, 21:12, 15:13. „Ich bin so glücklich, dass uns in der Heimat dieser Erfolg gelungen ist“, sagte Steffi Schwaiger erleichtert.