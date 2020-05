Doppler/Horst in Porec Fünfte

Clemens Doppler und Alexander Horst zeigten am Wochenende einmal mehr, warum sie Österreichs Aushängeschilder im Beachvolleyball sind. Beim ersten Stopp der Swatch-Major-Serie im kroatischen Porec belegten sie den hervorragenden fünften Rang – genauso wie letzte Woche beim Grand Slam in Moskau.

Damit eilen Doppler und Horst in Riesenschritten zu einer guten Position im Olympia-Ranking. Für die Spiele 2016 in Rio sind die besten 15 einer bereinigten Weltrangliste qualifiziert – maximal zwei pro Nation. Nach den beiden fünften Plätzen liegen die Österreicher nicht nur in diesen Top 15, sondern haben auch die fixe Teilnahme in den Hauptbewerben der nächsten Turniere abgesichert. Weil diese vor Saisonbeginn nicht fixiert war, haben Doppler/ Horst Lausanne ausgelassen, um nicht mit einem schlechten Resultat ihre Position zu verschlechtern.

Die Sorge war unbegründet. Doppler und Horst haben nach den monatelangen Qualen im Winter wieder einen Sprung nach vorne gemacht. In Porec sorgten sie mit den Siegen gegen die als Nummer zwei gesetzten Brasilianer Emanuel/Ricardo und als Nummer drei gesetzten Fijalek/Prudel für Aufsehen. Die Polen waren in den letzten drei Saisonen nur bei vier Turnieren nicht in den Top Ten, im Achtelfinale setzten sich Doppler/ Horst 21:19 und 21:19 durch. Im Viertelfinale waren die niederländischen Weltmeister Robert Meeuwsen und Alexander Brouwer zu stark. Vor allem am 2,07 Meter großen Meeuwsen gab es beim 13:21, 15:21 kein Vorbeikommen.

Zum Trost gab es 17.000 Dollar (15.300 Euro) Preisgeld und 480 Punkte für die Weltrangliste.

Ergebnis World Tour/Major Porec - Viertelfinale Herren:

Alexander Brouwer/ Robert Meeuwsen (NED-11) - Doppler/ Horst (AUT-15) 2:0 (13,15)

Doppler/ Horst damit ex aequo Fünfte.