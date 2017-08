Beach-WM: Doppler/Horst im Viertelfinale

Clemens Doppler und Alexander Horst (12) stehen als erstes österreichisches Beach-Volleyball-Duo der Herren in einem WM-Viertelfinale. Die Lokalmatadore besiegten am Freitag auf der Wiener Donauinsel im Achtelfinale auf dem Center Court vor rund 10.000 Fans die für Katar spielenden Jefferson/Cherif (23) 2:0 (24,22). Um das Semifinale geht es am Samstagnachmittag gegen Bartosz Losiak/Piotr Kantor.

Die als Nummer sieben gesetzten Polen gewannen ihr Achtelfinale gegen die Belgier Dries Koekelkoren/Tom van Walle (19) 2:1 (19,-19,7). In davor zehn WM-Turnieren hatten es bisher nur Doris und Stefanie Schwaiger 2009 und 2013 in ein WM-Viertelfinale geschafft.