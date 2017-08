Beach-WM: Doppler/Horst im Semifinale

Clemens Doppler/Alexander Horst fehlt nur noch ein Sieg zu einer historischen Medaille bei der Beach-Volleyball-Heim-WM in Wien. Österreichs Topduo bezwang am Samstag in der Runde der letzten acht die starken Polen Bartosz Losiak/Piotr Kantor 2:1 (-31,18,11). Im Halbfinale am Sonntag treffen sie auf die Russen Wjatscheslaw Krasilnikow/Nikita Ljamin.

Mit dem Einzug ins Semifinale fixierten die EM-Dritten von 2014 den bisher größten rot-weiß-roten Erfolg bei Weltmeisterschaften. Bisher waren ihre und zwei weitere Viertelfinalteilnahmen von Doris und Stefanie Schwaiger 2009 und 2013 die Topresultate gewesen.