Bauwut statt Lebenslust in Katar

Mazedonien

Doha

Mazedonien

Sergej ist ein freundlicher, junger Mann aus. Er ist seit einem Monat inund hat Arbeit, viel Arbeit – in einem Hotel einem großen Hotel: 26 Stockwerke, nicht ganz so viele Sterne. In seiner Heimat war Sergej zuvor arbeitslos. Er will so schnell als möglich wieder zurück nach. Kein Leben sei das hier, sagt er. Er spricht leise, aber dafür in perfektem Englisch. Sergej war kein Träumer, keiner, der sich wie so viele Auswanderer das Paradies ausgemalt hat: "Die Hölle ist das zwar auch nicht, aber es gibt dazwischen eben viele Abstufungen."

Die Abstufungen fehlen auch Winny, einem großen Mann aus Ghana. Seit zwei Jahren lebt er in Katar. "Ich lebe nicht hier", sagt er mit lauter Stimme und in nicht ganz so perfektem Englisch. "Ich arbeite hier. Arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen." Es fehle der Spaß, das Lebensgefühl. Im Sommer will er zurück in Ghana sein.

Der nächste katarische Widerspruch: Arbeiten wollen viele hier, leben offenbar keiner. Von sieben Bewohnern Katars sind sechs gereist. Eine gelungene Work-Life-Balance sieht anders aus.