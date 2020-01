Basketball: Wien bekommt den Zuschlag für die 3x3-WM 2021

Der Basketball-Weltverband ( FIBA) hat eine WM nach Österreich vergeben. Wie der österreichische Verband am Freitag bekanntgab, wird die 3x3-Weltmeisterschaft 2021 im Juni in Wien stattfinden. Geplant sei eine Arena am Rathausplatz. "Es gibt auf der ganzen Welt wahrscheinlich keinen besseren Platz für diesen Event", sagte ÖBV-Präsident Gerald Martens.

Im Format 3x3 wird es dieses Jahr im Sommer in Tokio erstmals um olympische Medaillen gehen. Bei der WM im Jahr darauf wird Österreich als Veranstalter bei Damen und Herren gesetzt sein.