Vienna gewinnt auch 2. Halbfinale gegen Gmunden

BC Vienna ist nur noch einen Sieg vom Einzug ins ABL-Finale entfernt. Die Wiener gewannen am Mittwochabend auch die zweite Partie der Best-of-five-Halbfinalserie gegen Swans Gmunden 88:64 (27:32) und gingen mit 2:0 in Führung. Auch Meister Güssing führt nach dem 65:56 (32:31)-Heimerfolg gegen die Bulls Kapfenberg mit 2:0 in der Serie.

Nach der Machtdemonstration der Wiener im Spiel eins der Halbfinalserie gab es vor dem zweiten Duell nur eine Frage: Wie wollen die Swans BC-Forward Amin Stevens stoppen? „Wir müssen ihn so weit wie nur möglich vom Korb fernhalten“, gab Gmunden-Center Billy McShepard vor dem Anpfiff die Devise aus. Das gelang den Gästen auch sechs Minute lang. Dann erzielte der US-Amerikaner, der am Sonntag mit 40 Punkten und 13 Rebounds die Partie im Alleingang zu Gunsten von Vienna entschieden hatte, seine ersten beiden von insgesamt 18 Zählern.

Überhaupt präsentierten sich beide Mannschaften zu Beginn der Partie im erneut dürftig besuchten Admiral Dome sehr fehleranfällig und wurfschwach. Mit einer 16:12-Führung für die Hausherren ging es in die erste Pause.

Auf einem schwachen Niveau wurde die Partie im zweiten Viertel weitergeführt. Nach einem 10:0-Run hatten die Gmundner plötzlich die Nase vorne. Der Serie der Swans folgte eine der Wiener, dieser wiederum eine der Gäste, die nach 20 Minuten verdient mit 32:27 führten. Stevens sprach im Sky-Halbzeitinterview von der „schlechtesten Halbzeit seines Teams im Play-off.“