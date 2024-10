Basketball-Star Jakob Pöltl brilliert, doch seine Raptors verlieren

Mit einem 111:115 bei Titelverteidiger Boston Celtics erlitten die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) die zweite Niederlage im dritten Testspiel vor der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA). Der Wiener Jakob Pöltl wusste mit 14 Punkten und 13 Rebounds zu überzeugen. Zum Double-Double kamen zwei Assists in 25:09 Einsatzminuten.