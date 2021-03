Sieben positive Corona-Tests in der NBA

Im letzten kompletten Testzeitraum mit Spielen vor der All-Star-Pause hat es in der NBA sieben positive Corona-Tests bei Basketballern gegeben. Das gab die Liga am Mittwoch bekannt. Berücksichtigt wurden Testergebnisse seit dem 24. Februar. Am Sonntag treffen sich die Stars der Liga zum Show-Wettkampf in Atlanta, Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt.

Auch das übliche Programm mit dem Slam-Dunk-Contest und weiteren Wettkämpfen ist komprimiert und findet am gleichen Tag statt. Die unbeteiligten Basketballer haben frei und können Urlaub machen. Es gibt daher Sorge um eine größere Zahl positiver Testergebnisse nach der Rückkehr zu den Teams.