Jakob Pöltl knackte die 1.000-Punkte-Marke im Spurs-Dress

Die San Antonio Spurs haben am Dienstag in der NBA einen deutlichen 119:93-Sieg gegen die New York Knicks gefeiert. Nach den Rebounds am Vortag knackte Jakob Pöltl dabei auch bei den im Dress der Texaner erzielten Punkten die Tausender-Marke. Der 25-jährige Wiener hält nun bei 1.002 Zählern für das Team aus "Alamo City".

Gegen die Knicks standen für den Center je acht Punkte und Rebounds, drei Assists, ein Steal und zwei Blocks zu Buche. Pöltl gehörte zum 13. Mal in dieser Saison der Startformation an. Er bekam 29:49 Minuten Einsatzzeit.