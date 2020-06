ÖBV-Herren jagen die weiße Weste

Zwei Spiele, zwei Siege: Bisher hat sich die Jagd nach dem EM-Ticket für Österreich und die Schweiz zu einem Paarlauf entwickelt. Doch zum Abschluss der Hinrunde am Mittwochabend wird sich das ändern (20 Uhr). In Fribourg treffen die bisher unbesiegten Teams der Gruppe C aufeinander und kämpfen um die Weiße Weste in der Vorqualifikation.

„Wir werden bereit sein für ein hartes Spiel“, sagt Österreichs Teamchef Werner Sallomon, der einen „Kampf auf Messers Schneide“ erwartet und zuversichtlich ist, dass sich die Mannschaft mit der schwierigeren Aufgabe steigern wird. Im dritten Spiel treffen zwei unterschiedliche Systeme aufeinander: Gegen Dänemark und Luxemburg hat sich die Schweiz als defensiv stark erwiesen, während Österreich vor allem in der Offensive punkten konnte. Allein Rasid Mahalbasic, der zuletzt bei Utah Jazz in der Summer League NBA-Luft schnuppern durfte, hält nach zwei Partien im Schnitt bei 22 Punkten und 11,5 Rebounds. Für den 2,11 Meter großen Center ist das Motto für Mittwoch klar: „Nur ein Sieg zählt.“