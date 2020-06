Nowitzki nun doch bei All-Star-Spiel dabei

Der deutsche Basketball-Superstar Dirk Nowitzki darf sich über eine nachträgliche Nominierung für das All-Star-Game freuen. Der Dallas-Forward wurde von NBA-Commissioner Adam Silver anstelle des an der Schulter verletzten Anthony Davis einberufen. Für den 36-jährigen Nowitzki ist es sein 13. Auftritt beim Showspiel. Er zog damit mit den Legenden Wilt Chamberlain, Bob Cousy und John Havlicek gleich.

Zum All-Star-Game in New York am Sonntag stellen die Atlanta Hawks mit Coach Mike Budenholzer sowie den Profis Kyle Korver, Al Horford, Paul Millsap und Jeff Teague gleich fünf Akteure ab. Am Mittwoch mussten sie aber ihre dritte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen kassieren. Das beste Team der Eastern Conference (43 Siege aus 54 Spielen) verlor bei den Boston Celtics in letzter Sekunde noch überraschend mit 88:89. Nach zwischenzeitlich klarer Führung ließ Atlanta das Heimteam wieder herankommen, Evan Turner sorgte 0,2 Sekunden vor Ende für den umjubelten Celtics-Sieg.