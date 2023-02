Basketball: Neunte Niederlage in Folge für San Antonio in NBA

Die San Antonio Spurs haben ihre Pleitenserie in der NBA am Montag bei den Chicago Bulls fortgesetzt. Das 104:128 am Lake Michigan zum Auftakt des Rodeo Road Trip war die neunte Niederlage in Folge. Jakob Pöltl bilanzierte mit 14 Punkten, neun Rebounds, vier Assists und zwei Blocks. Der 27-jährige Center aus Wien kam auf 29:40 Minuten Spielzeit.

Drei Viertel lang war das Duell im United Center ausgeglichen verlaufen und beim Stand von 90:85 für die Gastgeber noch alles offen. Im Schlussabschnitt jedoch wurden die Spurs von den Bulls förmlich niedergetrampelt. Chicago zog bis auf 126:93 davon. Nikola Vucevic verbuchte 22 Punkte und zwölf Rebounds für die Sieger. Keldon Johnson war mit 21 Zählern der erfolgreichste Werfer der Texaner, die am Mittwoch bei Pöltls Ex-Klub Toronto Raptors gastieren.