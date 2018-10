Wieder keine Einsatzminuten für Pöltl beim Spurs-Sieg

Neuerlich ohne Jakob Pöltl in der Rotation haben die San Antonio Spurs am Montag mit einem 113:108 n.V. gegen die Dallas Mavericks ihren vierten Sieg im sechsten Spiel der jungen NBA-Saison gefeiert. Der 2,13 Meter große Center aus Wien hält somit weiterhin bei drei Einsätzen bzw. 33:47 Spielminuten für die Texaner, zu denen er im Sommer aus Toronto gestoßen ist.

Pöltl war "natürlich enttäuscht", dass er wieder nicht zum Einsatz gekommen ist. "Ich hätte gern gespielt, aber es ist, wie es ist", sagte er zur APA. Dallas sei eben "wieder ein Team mit einer sehr kleinen Lineup" gewesen und habe nur eine kurze Phase "mit zwei Bigs" gespielt. Er werde im Training "umso härter arbeiten", um in Form und bereit zu bleiben, kündigte der Center aus Wien an. "Wenn es so weit ist, muss ich zeigen, was ich kann."

Das Texas-Duell war zunächst eher "gemächlich" verlaufen, was den Gästen zugutekam, die auch schon am Vortag (104:113 gegen Utah Jazz) im Einsatz waren. So richtig Fahrt nahm die Partie erst nach der Pause auf. Dabei drehten insbesondere die Dreipunkte- Schützen auf beiden Seiten auf. In einem Duell auf Augenhöhe ging es schließlich mit 102:102 in die Verlängerung. DeMar DeRozan hatte den letzten Wurf in der regulären Spielzeit an den Ring gesetzt.

Der Shooting Guard, wie Pöltl aus Toronto nach "Alamo City" gekommen, machte dann dennoch den Sack zu. Er erzielte sechs seiner insgesamt 34 Punkte in der Overtime. Topscorer der Mavericks war der erst 19-jährige slowenische Jungstar Luka Doncic (im NBA-Draft 2018 an dritter Stelle ausgewählt) mit 31 Zählern.