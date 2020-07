NBA-Star verließ die "Blase" und ging zu einem Strip-Club

Die Profis der Klubs der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, stecken seit Wochen in einer Blase. Im riesigen Disney-Komplex in Orlando haben sich die 22 besten Mannschaften samt ihren Betreuerstabs einkaserniert, um die Saison ab 30. Juli zu Ende zu spielen.

Die Blase ist größer und auch dichter als die Formel-1-Szenerie, die zuletzt in Ungarn gastierte. Dass in den USA alles etwas größer ist, zeigt beispielsweise der Blick auf das Regelwerk: In Österreich umfasst das Corona-Konzept der Bundesliga, das von Gesundheitsminister Rudolf Anschober als Leitbild für andere Sportarten bezeichnet wurde, gut 20 Seiten - in der NBA sind es mehr als 100. Kein Wunder also, dass bei dem irren Corona-Regelwerk einer der Spieler aus der Reihe tanzt - so wie Lou Williams.