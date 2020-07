NBA: Pöltl überzeugt bei Test-Niederlage der San Antonio Spurs

In der Defensive noch Luft nach oben

Mitentscheidend für die neuerliche Niederlage waren 24 Ballverluste. Das sah auch der 24-jährige Wiener so. Er ortete im Vergleich zum 92:113 gegen die Milwaukee Bucks am Donnerstag "kleine Fortschritte", merkte aber gleichzeitig an, dass sich sein Team "defensiv und im Vermeiden von Turnovers noch stark verbessern" müsse.

Ehe die Spurs am 1. August (2.00 Uhr MESZ) auf die Sacramento Kings treffen, steht am Dienstag (22.00 Uhr MESZ) noch ein Test gegen die Indiana Pacers auf dem Programm.