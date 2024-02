Starker Auftritt von Basketball-Star Jakob Pöltl

Im Schlussviertel haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die Charlotte Hornets niedergerungen und mit 123:117 nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander wieder einen Sieg gefeiert. Jakob Pöltl steuerte mit je zwölf Punkten und Rebounds zum 15. Mal in der laufenden Saison ein Double-Double bei. Zudem verbuchte der Center aus Wien zwei Assists und einen Block in 33:26 Einsatzminuten.

Um 15 Zähler waren die Kanadier beim Tabellennachbarn in der Eastern Conference im dritten Viertel bereits zurückgelegen, ehe sie im Finish den Turbo zündeten. Die Partie endete mit einem 10:2-Lauf der Raptors, in deren Reihen sieben der neun eingesetzten Spieler zweistellig scorten. Erfolgreichster Werfer war RJ Barrett mit 23 Punkten. Für die Hornets waren am Ende auch 45 Zähler von Miles Bridges zu wenig.

Pöltl und Kollegen sind am Freitag nach zuletzt sechs Auswärtsspielen hintereinander wieder am Ontariosee im Einsatz. Sie empfangen in der ersten von fünf Begegnungen in Folge vor heimischem Publikum die Houston Rockets.

Die Cleveland Cavaliers feierten mit 114:106 bei den Washington Wizards den siebenten Sieg in Serie. Donovan Mitchell steuerte 40 Punkte bei. NBA-Schlusslicht Detroit Pistons überraschte bei den Sacramento Kings und gewann mit 133:120. Jaden Ivey verbuchte 37 Zähler für sich.

NBA-Ergebnis vom Mittwoch: Charlotte Hornets - Toronto Raptors (12 Punkte, 12 Rebounds in 33:26 Minuten von Jakob Pöltl) 117:123.