59 Punkte in einem Spiel: Antetokounmpo beeindruckt in der NBA

Die NBA-Asse Giannis Antetokounmpo und Victor Wembanyama haben in der Nacht auf Donnerstag mit ihren Leistungen beeindruckt. Antetokounmpo half mit 59 Punkten entscheidend mit, dass die Milwaukee Bucks daheim gegen die Detroit Pistons einen 18-Punkte-Rückstand in einen 127:120-Sieg nach Verlängerung ummünzten. Jungstar Wembanyama gelang beim 139:130-Heimerfolg der San Antonio Spurs gegen die Washington Wizards eine Karriere-Bestleistung.

Antetokounmpo hatte nur einmal mehr NBA-Punkte gesammelt, nämlich in der vergangenen Saison mit 64 Zählern gegen die Indiana Pacers. Zum insgesamt neunten Mal blieb er über der 50-Punkte - Marke . Trotz der Ausnahmeleistung hätte der Abend für den 29-Jährigen beinahe mit einer Niederlage geendet, nachdem bei 111:111 ein Foul gegen ihn gepfiffen worden war. Die beiden verhängten Freiwürfe wurden freilich von den Pistons verworfen, womit es in die "Overtime" ging.

Der 2,24 m lange Wembanyama überragte auch sportlich alle. Im Alter von 20 Jahren und 314 Tagen ist der Franzose der viertjüngste Spieler, der in der weltbesten Liga den Wert von 50 Punkten in einem Match erreichte. Im März hatte er gegen die New York Knicks 40 Punkte geschafft.

Auf immerhin 35 Zähler kam LeBron James beim 128:123-Heimsieg der Los Angeles Lakers über die Memphis Grizzlies. Dem 39-Jährigen gelang mit auch 14 Assists und 12 Rebounds sein drittes Triple-Double in Folge.