Meister Vienna gleicht gegen Güssing aus

Basketball-Meister BC Vienna hat in der Halbfinalserie gegen die Güssing Knight zurückgeschlagen. Die Wiener gewannen das zweite Spiel der "Best of Five"-Serie recht deutlich mit 88:74 und stellten auf 1:1. Die erste Begegnung am Donnerstag hatten die Knights noch knapp (62:60) für sich entschieden.

In der anderen Serie gab es auch einen klaren Sieg, allerdings gewannen in Kapfenberg die Gastgeber. Die Bulls setzten sich gegen Wels 97:76 durch und erhöhten auf 2:0.

Am Mittwoch geht es mit den dritten Partien weiter, der Heimvorteil wechselt nach Wien bzw. Wels.