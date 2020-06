Basketball-Legende Michael Jordan fing den Riesenfisch

"Es passiert nicht jeden Tag, dass Michael Jordan in unser kleines Städtchen kommt", war auf Instagram über den prominenten Gast in Morehead City/North Carolina zu lesen. Verständlich, dass die Menschen in Scharen in den Hafen strömten, um der Basketball-Legende zu huldigen.

Michael Jordan selbst scheint auch als Angler die Coolness in Person zu sein. Mit einer fetten Zigarre ließ er sich auf dem Deck seiner Yacht blicken, ehe er auf dem Meer auf die Marlin-Jagd ging.