Güssing entthront den Meister und steht im Finale

Wir werden die Spieler finden, die die Ruhe haben", hatte BC-Vienna-Coach Neno Asceric vor dem entscheidenden fünften Spiel in der ABL-Halbfinalserie in Güssing gesagt. Die Spieler des amtierenden Meisters ließen den ehemaligen Teamchef aber im Stich und sind nach der bitteren 65:78-Niederlage aus dem Titelrennen.

Die Anfangsphase war von Nervosität geprägt, vor allem die Gastgeber ließen sich diese anmerken. Die routinierten Gäste spürten die Verunsicherung, zwangen die Knights zu unnötigen Ballverlusten - und trafen selbst ihre Würfe aus der Distanz. Der älteste Wiener, der 35-jährige Stjepan Stazic, übernahm in dieser Phase viel Verantwortung, unterstützt wurde der Forward dabei von dem in dieser Serie stark agierenden Florian Trmal. Mit einer Sechs-Punkte-Führung für den BC (20:14) endete das erste Viertel.

Marcus Heard erzielte den ersten Dreier der Güssinger, nach zuvor sechs gescheiterten Versuchen, zu Beginn des zweiten Abschnitts. Plötzlich trafen die Wiener nicht mehr, die nun entschlossener wirkenden Güssinger kämpften sich zurück. Asceric forderte ein Time-Out, beriet sich kurz mit seinem Boss am Parkett Stazic und stellte auf Zonenverteidigung um. Das ansonsten erprobte Mittel gegen eine stärker werdende Offensive wirkte nicht. Taylor mit einem spektakulären Dunking brachte in der 14. Minute die Burgenländer erstmals in Führung. Ab der Mitte des zweiten Viertels entwickelte sich die Partie zu einem Privatduell zwischen den beiden Teamleadern Stazic und Anthony Shavies, die ihren Kollegen das Punkten nicht mehr überließen. In die große Pause ging es mit einer knappen Führung für die Gastgeber (36:33).